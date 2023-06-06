Среда обитания
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20:54, 6 июня 2023Среда обитания

В Бразилии начнут платить бедным семьям за спасение лесов

Reuters: правительство Бразилии начнет платить бедным семьям за спасение лесов Амазонки

Фото: Jan Kronies / Unsplash

Правительство Бразилии запустит социальную программу, в рамках которой бедные семьи будут получать плату за работу по спасению лесов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра окружающей среды и климата Бразилии Мирины Силвы.

Инициатива направлена на улучшение защиты лесов Амазонки. Программа под названием Bolsa Verde предполагает выплаты для 30 тысяч малообеспеченных семей, члены которых работают в проектах по сохранению Амазонии. Срок старта программы не уточняется.

«По всему миру около 80 процентов лесов находятся под контролем и защитой традиционных общин», — отметила Силва. По словам министра, в будущем программа может быть расширена на другие территории, включая Атлантический лес и саванну Серрадо.

В феврале ученые из Колумбии и США выяснили, что фермерская деятельность наносит лесам Амазонки в Колумбии гораздо более ощутимый урон, чем наркобизнес. Специалисты сравнили масштабы вырубки лесов под разведение крупного рогатого скота и под выращивание растения коки, из которого получают кокаин.

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    Александра Качан
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