Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

Буланова призналась, что один из ее бывших мужей был абьюзером

55-летняя российская певица Татьяна Буланова поделилась, что один из ее мужей был абьюзером. Об этом артистка рассказала в ходе беседы с Марией Лебедевой, ролик доступен на YouTube.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться», — сказала исполнительница, не уточнив имени бывшего супруга. Певица также отметила, что ни о чем не жалеет, однако считает, что решение о расставании могло быть принято раньше.

Ранее Татьяна Буланова ответила на вопрос о многомиллионных долгах молодого супруга.

В начале июня стало известно, что Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет. В 1992 году она вышла замуж за музыканта Николая Тагрина. В 2005-м пара развелась. В том же году артистка сыграла свадьбу с футболистом Владиславом Радимовым. Спустя 11 лет певица и спортсмен расстались.