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11:02, 26 апреля 2024Из жизни

Cбежавшего кота нашли спустя пять лет в двух тысячах километрах от дома

В США сбежавшего кота нашли спустя пять лет в двух тысячах километров от дома

Фото: PAWSitivelyCats / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

В США сбежавший кот воссоединился с хозяевами спустя пять лет разлуки. Об этом сообщает Kark 4 News.

Супруги Синди и Джефф Холл из штата Невада забрали кота породы русская голубая из организации по спасению животных, когда ему было 12 недель. Питомец по кличке Сэм прожил с ними семь лет, а затем пропал. Хозяева тут же принялись искать кота и развесили объявления о пропаже, но попытки его найти не увенчались успехом.

Однако спустя пять лет, когда супруги уже потеряли надежду на воссоединение с Сэмом, его внезапно нашли в двух тысячах километрах от дома. Две женщины-волонтера обнаружили кота на заправке в штате Арканзас. Питомца отвезли в ветеринарную клинику. Ветеринары нашли чип в холке Сэма с контактной информацией службы спасения животных, откуда его забрали владельцы. Сотрудники организации связались с Холлами и сообщили им радостную новость.

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Вскоре кот воссоединился с хозяевами. Хоть Сэму уже 12 лет, владельцы утверждают, что он ведет себя так же, как и пять лет назад. «С ним наша семья вновь стала полноценной», — призналась растроганная хозяйка.

Ранее сообщалось, что домашняя собака по кличке Майло из Великобритании сбежала из аэропорта и 17 дней прожила на улицах чужой страны. Пес породы джек-рассел-терьер потерялся в австралийском городе Мельбурне, куда его с собой взяли хозяева.

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      Алиса Удовик
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