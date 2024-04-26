Члены немецкой партии выразили начальству недовольство из-за шпионского скандала

В немецкой партии АдГ попросили от начальства объяснений по шпионскому скандалу

Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выразили своему начальству недовольство в связи со шпионским скандалом и потребовали от него объяснений и прозрачности. Об этом сообщает Spiegel.

«Неприемлемо, что мы узнаем о внепарламентской деятельности наших друзей по партии только из сообщений в системных СМИ. Мы требуем, чтобы нам сообщили все детали: сколько денег, кому, когда и при каких обстоятельствах было выделено? Что ожидалось, согласовывалось и предоставлялось взамен?» — приводит издание отрывок из письма руководству АдГ.

Члены партии также попросили начальство уведомлять их в случае получения кем-либо из однопартийцев предложений от иностранных государств.

23 апреля полиция Дрездена задержала Цзянь Го, помощника депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра, по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Позже в отношении Кра прокуратура начала два предварительных расследования. Они связаны с «возможным получением денежных выплат из-за границы», в частности из России и Китая.