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18:42, 26 апреля 2024Ценности

Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте вышла на публику в наряде с портретом Аллы Пугачевой

Кадр: @orbakaite_k

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте вышла на публику в наряде с портретом певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость прогулялась в длинном платье темно-зеленого цвета с изображением Примадонны в оранжевых, красных и желтых тонах. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках и многочисленные украшения в виде часов, браслера и серег. Также в качестве аксессуара она выбрала сумку на длинном ремешке.

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Кроме того, исполнительница распустила завитые в крупные локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — подписала она ролик.

В декабре 2022 года Александр Васильев оценил стиль Орбакайте со словами «люблю ее с декольте». Стилист проанализировал наряд поп-исполнительницы, в котором она появилась на съемках «Новогоднего голубого огонька».

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      Екатерина Ештокина
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