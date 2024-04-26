Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте вышла на публику в наряде с портретом Аллы Пугачевой

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте вышла на публику в наряде с портретом певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость прогулялась в длинном платье темно-зеленого цвета с изображением Примадонны в оранжевых, красных и желтых тонах. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках и многочисленные украшения в виде часов, браслера и серег. Также в качестве аксессуара она выбрала сумку на длинном ремешке.

Кроме того, исполнительница распустила завитые в крупные локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — подписала она ролик.

В декабре 2022 года Александр Васильев оценил стиль Орбакайте со словами «люблю ее с декольте». Стилист проанализировал наряд поп-исполнительницы, в котором она появилась на съемках «Новогоднего голубого огонька».