Александр Васильев оценил стиль Орбакайте со словами «люблю ее с декольте»

Стилист Александр Васильев заявил, что певице Кристине Орбакайте идут платья с декольте

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил стиль певицы Кристины Орбакайте со словами «люблю ее с декольте». Размышлениями на данную тему он поделился с изданием «7 Дней».

Стилист проанализировал наряд поп-исполнительницы, в котором она появилась на съемках «Новогоднего голубого огонька». Так, 51-летняя знаменитость выбрала для мероприятия платье длины мини, оформленное пайетками, высоким воротом и серебристым поясом. Ее образ дополняли колготки в сетку и полупрозрачные сапоги.

По словам эксперта, у Орбакайте отличное телосложение, но ей больше идут длинные платья с декольте. «Платье радикальной длины мини — дань моде 80-х. У Кристины красивые ножки. Но я все-таки больше люблю ее в длинных платьях и с декольте. Я считаю, ей не надо так закрываться сверху. И V-образный вырез не помешал бы», — сказал специалист.

Ранее Александр Васильев раскритиковал стиль телеведущей Леры Кудрявцевой. Телезвезда посетила премию «Песня года» в черном платье длины макси из бархата, которое было оформлено прозрачными вставками и блестящим декором. Васильев назвал образ артистки старомодным, при этом отметил, что она сама выглядит на 10 лет моложе.

