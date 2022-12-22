Стилист Васильев назвал старомодным стиль Леры Кудрявцевой

Стилист Александр Васильев назвал старомодным бархатное платье Леры Кудрявцевой

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскритиковал стиль телеведущей Леры Кудрявцевой. Авторский материал публикует портал «Семь дней».

Стилист оценил наряд 51-летней знаменитости, в котором она посетила премию «Песня года». Тогда телезвезда появилась на публике в черном платье длины макси из бархата, которое было оформлено прозрачными вставками и блестящим декором. Васильев назвал образ артистки старомодным, при этом отметил, что она сама выглядит на 10 лет моложе.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Лера Кудрявцева в прекрасной форме, а ведь ей за 50 лет (...) Образ в ее любимом стиле — "кукла Барби блонд". Этот туалет мне напоминает о программе "Голубой огонек". Наряд неплох, но мне кажется старомодным», — высказался эксперт моды.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.