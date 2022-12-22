Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:02, 22 декабря 2022Ценности

Стилист Васильев назвал старомодным стиль Леры Кудрявцевой

Стилист Александр Васильев назвал старомодным бархатное платье Леры Кудрявцевой

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскритиковал стиль телеведущей Леры Кудрявцевой. Авторский материал публикует портал «Семь дней».

Стилист оценил наряд 51-летней знаменитости, в котором она посетила премию «Песня года». Тогда телезвезда появилась на публике в черном платье длины макси из бархата, которое было оформлено прозрачными вставками и блестящим декором. Васильев назвал образ артистки старомодным, при этом отметил, что она сама выглядит на 10 лет моложе.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Лера Кудрявцева в прекрасной форме, а ведь ей за 50 лет (...) Образ в ее любимом стиле — "кукла Барби блонд". Этот туалет мне напоминает о программе "Голубой огонек". Наряд неплох, но мне кажется старомодным», — высказался эксперт моды.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Госдуме допустили изменение призывного возраста в следующем году
Россиян предупредили о мошеннической схеме с новыми банковскими картами
Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда из больницы
Месси захотел показать Кубок мира на стадионе ПСЖ и вызвал сомнения у клуба
Польша обвинила Германию в слишком мягком отношении к России
Стало известно о гибели члена группы Рогозина при обстреле гостиницы в Донецке
Володин сообщил о новом рекорде в работе Госдумы
В Подмосковье упавший с крыши снег убил подростка
СКР расследует обстрел ВСУ гостиницы с Рогозиным и премьером ДНР Хоценко
СКР назвал использованное для обстрела гостиницы в Донецке оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.