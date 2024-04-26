Опытный каратист отбился от напавшего на него медведя

В Японии мужчина отбился от агрессивного медведя благодаря навыкам карате

Житель Японии отбился от напавшего на него медведя благодаря навыкам карате. Об этом сообщает Daily Star.

50-летний опытный каратист Масато Фукуда пережил нападение агрессивного хищника в городе Наеро, остров Хоккайдо, куда приехал в туристическую поездку. Мужчина любовался водопадами, когда заметил двух медведей неподалеку. Хищники весом в полтонны и размером полтора метра прятались в кустах и наблюдали за Фукудой.

Внезапно один медведь, предположительно, японский бурый, набросился на мужчину. Фукуда, обладающий навыками боевых искусств, быстро среагировал и ударил медведя первым. Он нанес удар по морде хищника, и это отпугнуло обоих медведей. После этого мужчина быстро вернулся в машину. «Мне просто повезло. Так получилось, что медведь убежал, и я спасся. Но если бы он все же напал на меня, у меня не было бы ни единого шанса на выживание», — утверждает Фукуда.

Ранее сообщалось, что в Таиланде гималайский медведь напал на волонтера пожарной службы, который помогал тушить лес. Мужчина рассказал, что в зарослях был очень густой дым, и он не заметил, как к нему подобрался хищник.

