Песков заявил о необходимости выставки техники противника на Поклонной горе

Песков заявил, что россияне должны увидеть технику противника на Поклонной горе

Россияне должны увидеть поверженную технику противника, которая выставлена на Поклонной горе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Москве на Поклонной горе пройдет выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины, где, в частности, будут представлены трофеи западного производства. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

Отмечается, что около выставленной техники поставят информационные стенды, где будут данные о производителях вооружения, его характеристиках, а также о месте и обстоятельствах его захвата.