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13:38, 26 апреля 2024Россия

Песков заявил о необходимости выставки техники противника на Поклонной горе

Песков заявил, что россияне должны увидеть технику противника на Поклонной горе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне должны увидеть поверженную технику противника, которая выставлена на Поклонной горе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Москве на Поклонной горе пройдет выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины, где, в частности, будут представлены трофеи западного производства. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

Отмечается, что около выставленной техники поставят информационные стенды, где будут данные о производителях вооружения, его характеристиках, а также о месте и обстоятельствах его захвата.

ЖЗЛ
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