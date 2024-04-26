Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:59, 26 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о предстоящем половодье на большей части страны

Синоптик Вильфанд: половодье ждет три четверти территории России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большая часть территории России остается покрыта снегом. О предстоящем половодье россиян предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

«Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья еще впереди», — напомнил синоптик в ходе пресс-конференции. Кроме того, на сегодняшний день не вскрылись Обь, Лена и Енисей. Ото льда еще не освободились Северная Двина и другие реки на северо-западе Европейской России, отмечает Вильфанд.

Материалы по теме:
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы. Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы.Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
14 ноября 2023
Иссушило. Китай столкнулся с экстремальной жарой: как 1,4 миллиарда его жителей пережили климатическую аномалию?
Иссушило.Китай столкнулся с экстремальной жарой: как 1,4 миллиарда его жителей пережили климатическую аномалию?
17 сентября 2022

В Сибири половодье проходит в два, а иногда и в три пика — снег тает постепенно в низинах, предгорьях и затем в горах. Высокий уровень воды сейчас наблюдается в Верхней Оби — опасность сохранится и в ближайшие дни, обращает внимание метеоролог. Вода в реке Тобол в Курганской области опустится ниже опасной отметки к 2 мая, а ниже отметки неблагоприятного явления — к 13 числу. При этом в Тюменской области вода начнет прибывать вновь после непродолжительного спада. Уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на озере Ильмень и реке Волхов в Новгородской области, опасно высок уровень воды в тверском озере Селигер.

«Еще впереди очень много подобных событий. Росгидромет работает для того, чтобы предупреждать об этих событиях», — резюмировал специалист.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели. Половодье в Оренбургской области началось после прорыва дамбы в Орске, затем под водой оказались часть районов города и другие населенные пункты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой

      Иностранная авиакомпания уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

      В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

      Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше