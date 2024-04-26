Россиян предупредили о предстоящем половодье на большей части страны

Синоптик Вильфанд: половодье ждет три четверти территории России

Большая часть территории России остается покрыта снегом. О предстоящем половодье россиян предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

«Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья еще впереди», — напомнил синоптик в ходе пресс-конференции. Кроме того, на сегодняшний день не вскрылись Обь, Лена и Енисей. Ото льда еще не освободились Северная Двина и другие реки на северо-западе Европейской России, отмечает Вильфанд.

В Сибири половодье проходит в два, а иногда и в три пика — снег тает постепенно в низинах, предгорьях и затем в горах. Высокий уровень воды сейчас наблюдается в Верхней Оби — опасность сохранится и в ближайшие дни, обращает внимание метеоролог. Вода в реке Тобол в Курганской области опустится ниже опасной отметки к 2 мая, а ниже отметки неблагоприятного явления — к 13 числу. При этом в Тюменской области вода начнет прибывать вновь после непродолжительного спада. Уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на озере Ильмень и реке Волхов в Новгородской области, опасно высок уровень воды в тверском озере Селигер.

«Еще впереди очень много подобных событий. Росгидромет работает для того, чтобы предупреждать об этих событиях», — резюмировал специалист.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели. Половодье в Оренбургской области началось после прорыва дамбы в Орске, затем под водой оказались часть районов города и другие населенные пункты.