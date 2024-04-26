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19:28, 26 апреля 2024Наука и техника

3D-принтер построит целый дом за 80 часов

Создан 3D-принтер, способный печатать жилые дома за несколько дней

Кадр: Associated Press / YouTube

Американские ученые создали трехмерный принтер, позволяющий в короткие сроки возводить жилые дома. Об этом сообщается на сайте Университета штата Мэн (США).

Промышленный принтер получил название Factory of the Future 1.0 («Фабрика будущего 1.0»). Он может печатать объекты 30 метров в длину, 10 метров в ширину и 5,5 метра в высоту. Производительность машины составляет до 227 килограммов готового материала в час. По оценке ученых, похожей производительностью обладает команда из трех строителей.

Также 3D-принтер способен быстро переключаться между методами печати в соответствии с планом. Кроме того, он оснащен манипулятором, с помощью которого может переносить получившиеся блоки. Ученые отметили, что небольшой одноэтажный дом принтер может возвести за несколько дней — примерно за 80 часов.

По словам доктора Хабиба Дагера, материалы, из которых принтер строит дома, пригодны для вторичной переработки. Также машина отдает предпочтение натуральным материалам — например, чаще использует для строительства дерево. В материале говорится, что принтер поможет решить проблему дефицита жилых площадей в штате Мэн — по оценке властей, к 2030 году регион будет нуждаться в 80 тысячах дополнительных домов.

В начале апреля американские ученые создали универсальный 3D-принтер, который умеет самостоятельно подбирать параметры загружаемых в него «чернил» для последующего печатания. Также принтер способен экспериментировать, чтобы печатать из более экологичных материалов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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