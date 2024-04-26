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15:17, 26 апреля 2024Спорт

РФС назвал ориентировочные сроки возвращения сборной на международные турниры

РФС назвал ориентиром для возвращения сборной России отбор на ЧМ-2030

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) назвал ориентировочные сроки возвращения национальной сборной на международные турниры. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Ориентир для возвращения — отборочный турнир к чемпионату мира-2030, который стартует осенью 2028 года. В РФС отметили, что на период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития.

Предлагается ежегодно проводить до десяти товарищеских матчей в официальные окна для игр сборных. Помимо товарищеских встреч планируется проведение в России или за рубежом коммерческого турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Илья Костин
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