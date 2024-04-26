РФС назвал ориентировочные сроки возвращения сборной на международные турниры
Российский футбольный союз (РФС) назвал ориентировочные сроки возвращения национальной сборной на международные турниры. Информация опубликована на официальном сайте организации.
Ориентир для возвращения — отборочный турнир к чемпионату мира-2030, который стартует осенью 2028 года. В РФС отметили, что на период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития.
Предлагается ежегодно проводить до десяти товарищеских матчей в официальные окна для игр сборных. Помимо товарищеских встреч планируется проведение в России или за рубежом коммерческого турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.
Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.