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13:23, 26 апреля 2024Россия

Российский омбудсмен рассказала о связанном с животными пугающем детском тренде

Омбудсмен Волынец: детский тренд на имитацию животных может быть опасным

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Кадробика — связанный с имитацией поведения животных детский тренд — может быть опасен. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, ее слова приводит портал MSK1.RU.

По заявлению омбудсмена, некоторые проявления этого тренда могут быть пугающими.

«Кто-то даже решается на пластическую операцию, чтобы измененные черты лица были больше похожи на морду животного. Это по-настоящему пугает», — заявила она. По словам Волынец, общественники направили запрос в Межрегиональный центр по делам детей, чтобы субкультуре дали оценку.

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При этом она добавила, что не видит ничего плохого в том, что дети играют на улице с друзьями, даже надев маски животных.

Ранее сообщалось, что в России захотели наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри, которая основана на интересе к изображениям — в том числе сексуализированным — животных с человеческими чертами.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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