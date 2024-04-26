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10:42, 26 апреля 2024Культура

Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о фигуристе Костомарове
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе и олимпийском чемпионе Романе Костомарове. Об этом кинематографист сообщил в Telegram.

Андреасян сообщил, что спортсмен доверил ему снять художественный фильм о его жизни. «Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал режиссер.

Кинематографист отметил, что история Костомарова тронула его до глубины души. «Я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека. Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни», — написал он.

В 2023 году фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук на фоне сепсиса, вызванного тяжелой пневмонией. Костомарову установили протезы, и в том же году он впервые вышел на лед в коньках.

Ранее в сети опубликовали первый трейлер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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