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19:23, 26 апреля 2024Культура

Рэпер Серега назвал виновного в отъезде Пугачевой

Рэпер Серега заявил, что творчество Михалкова могло повлиять на отъезд Пугачевой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, заявил, что народный артист и режиссер Никита Михалков может отчасти нести ответственность за отъезд эстрадной певицы Аллы Пугачевой из России. Ее слова приводит News.ru.

Артист вспомнил о фильмах, на которых росли покинувшие Россию артисты. «Допустим, "Утомленные солнцем" вы смотрели? Помните режиссера? Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем "Утомленные солнцем"? О зловещем сталинском времени, плохих энкавэдэшниках, плохом совке», — сказал он, отметив, что картина могла повлиять на сознание артистки.

По мнению Пархоменко, Пугачева «исторически необразованна», из-за чего высказывается против специальной военной операции. «Наверняка изменит свою позицию, просто нужно время. А пока зачем цитировать заблуждающегося человека?» — добавил рэпер.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что худшим наказанием для Аллы Пугачевой будет забвение.

ЖЗЛ
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