Женщина пожаловалась на общение партнера с бывшей женой и получила совет
Эксперт по отношениям Люси Роуэтт дала совет женщине, которая пожаловалась, что ее партнер много общается с ведущей себя неподобающим образом бывшей женой. Ее рекомендацию опубликовало издание iNews.
Автор письма рассказала, что ее парень ведет борьбу за опеку над ребенком с бывшей женой, поэтому вынужден много общаться с ней. Однако его экс-партнерша постоянно оскорбляет не только бывшего мужа, но и их сына. «Мы проводим много времени, разговаривая о ней. Понятно, что сейчас это самая важная тема в его жизни, но я не знаю, сколько еще смогу выдержать, — призналась она. — Я хочу его поддержать, но не собираюсь быть его психологом и постоянно ощущать присутствие его бывшей в нашей жизни. Что мне делать?»
В ответ Роуэтт согласилась, что жалоба женщины обоснована, так как ситуация ужасна для всех участников конфликта. Борьба за опеку — всегда сложный процесс, но если один из партнеров жестоко обращается с другим, это еще больше усугубляет ситуацию, уверена эксперт по отношениям.
Она предложила автору письма думать прежде всего о собственных чувствах и эмоциях.
Вы не должны чувствовать присутствие его бывшей жены в вашей жизни. Вы не должны брать на себя роль его психотерапевта, потому что это быстро убьет любые романтические чувства между вами
Также Роуэтт призвала женщину откровенно рассказать избраннику о своих чувствах и дать ему понять, чего она ждет от их отношений в будущем. Если во время разговора партнер будет беспокоиться или начнет защищаться, беседу лучше отложить и дать время друг другу остыть. «Может получиться и так, что он даже не подозревает о вашем состоянии. Именно во время разговора он оценит объем вашей поддержки и осознает, как далеко зашла ситуация. Но если он попытается переложить вину на вас, отстранитесь. Он не должен вымещать на вас свое разочарование», — считает эксперт.
Также она рекомендовала партнерам найти развлечения, интересные обоим — веселье, игры, творчество помогут снять стресс.
Ранее эксперт по отношениям Кристиан Грант рассказал, что привычка вставать по ночам может указывать на измену. По его словам, опросы показали, что у многих изменников после начала романа на стороне начинались проблемы со сном.