Женщина пожаловалась на общение партнера с бывшей женой и получила совет

Эксперт по отношениям Люси Роуэтт дала совет женщине, которая пожаловалась, что ее партнер много общается с ведущей себя неподобающим образом бывшей женой. Ее рекомендацию опубликовало издание iNews.

Автор письма рассказала, что ее парень ведет борьбу за опеку над ребенком с бывшей женой, поэтому вынужден много общаться с ней. Однако его экс-партнерша постоянно оскорбляет не только бывшего мужа, но и их сына. «Мы проводим много времени, разговаривая о ней. Понятно, что сейчас это самая важная тема в его жизни, но я не знаю, сколько еще смогу выдержать, — призналась она. — Я хочу его поддержать, но не собираюсь быть его психологом и постоянно ощущать присутствие его бывшей в нашей жизни. Что мне делать?»

В ответ Роуэтт согласилась, что жалоба женщины обоснована, так как ситуация ужасна для всех участников конфликта. Борьба за опеку — всегда сложный процесс, но если один из партнеров жестоко обращается с другим, это еще больше усугубляет ситуацию, уверена эксперт по отношениям.

Она предложила автору письма думать прежде всего о собственных чувствах и эмоциях.

Вы не должны чувствовать присутствие его бывшей жены в вашей жизни. Вы не должны брать на себя роль его психотерапевта, потому что это быстро убьет любые романтические чувства между вами Люси Роуэтт эксперт по отношениям

Также Роуэтт призвала женщину откровенно рассказать избраннику о своих чувствах и дать ему понять, чего она ждет от их отношений в будущем. Если во время разговора партнер будет беспокоиться или начнет защищаться, беседу лучше отложить и дать время друг другу остыть. «Может получиться и так, что он даже не подозревает о вашем состоянии. Именно во время разговора он оценит объем вашей поддержки и осознает, как далеко зашла ситуация. Но если он попытается переложить вину на вас, отстранитесь. Он не должен вымещать на вас свое разочарование», — считает эксперт.

Также она рекомендовала партнерам найти развлечения, интересные обоим — веселье, игры, творчество помогут снять стресс.

Ранее эксперт по отношениям Кристиан Грант рассказал, что привычка вставать по ночам может указывать на измену. По его словам, опросы показали, что у многих изменников после начала романа на стороне начинались проблемы со сном.