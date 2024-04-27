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00:25, 27 апреля 2024Россия

27 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

27 апреля в России празднуют День парламентаризма, также в этот день жители страны поздравляют вахтовиков и готовятся к Вербному воскресенью. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в России и мире, каким приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 27 апреля.

Праздники в России

День российского парламентаризма

27 апреля (по старому стилю) 1906 года была образована Государственная Дума — первый демократический институт в истории России. Именно к этому событию и приурочен праздник, установленный федеральным законом в 2012 году.

Цель торжества — отметить преемственность государственных и парламентских традиций, а также привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления гражданского общества.

День вахтовика

Фото: Марина Маковецкая / Коммерсантъ

27 апреля профессиональный праздник отмечают работники-вахтовики. Вахтовый метод предполагает, что человек на некоторое время переезжает в другое место, то есть он не возвращается домой каждый вечер, а остается на объекте в течение нескольких недель или месяцев.

Такой метод работы широко применяется в нефтегазовой сфере, на разработках месторождений, лесозаготовках и в рыболовном промысле. Исследование 2022 года показало, что среди российских регионов наиболее популярна работа вахтовым методом в Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Забайкальском крае.

Какие еще праздники отмечают в России 27 апреля

  • День Республики Саха (Якутии);
  • День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Праздники в мире

Международный день ветеринарного врача

Праздник отмечают в последнюю субботу апреля. В 2024 году он выпадает на 27 апреля. С инициативой установить праздник выступила Всемирная ассоциация ветеринаров в 2000 году.

Каждый год День ветеринара проходит под особым лозунгом. Тема 2024 года: «Ветеринария — неотъемлемая часть здравоохранения». Российские ветеринары также принимают поздравления 31 августа, в День ветеринарного работника.

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 27 апреля

  • День короля в Нидерландах;
  • День безопасного транспорта в Иране;
  • День независимости Сьерра-Леоне;
  • День свободы в ЮАР;
  • Национальный день ветеранов в Финляндии.

Какой церковный праздник сегодня

Лазарева суббота

Праздник всегда отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Этот день посвящен чуду воскрешения Лазаря, которое совершил Иисус.

Согласно преданию, Лазарь был праведным человеком, единственным, кто в Евангелии назван другом Христа. Когда Лазарю было около 30 лет, он тяжело заболел. Сестры праведника несколько раз просили Христа прийти и исцелить больного. Однако Мессия пришел к Лазарю лишь через четыре дня после его смерти. Христос воскресил своего друга, отметив, что в будущем именно так воскреснет каждый из христиан.

Православные отмечают Лазареву субботу накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, также известного как Вербное воскресенье.

Воскрешение Лазаря. Русская икона XV века

Воскрешение Лазаря. Русская икона XV века

Изображение: Wikimedia

Какие еще церковные праздники отмечают 27 апреля

  • День памяти исповедника Мартина (Мартын Лисогон);
  • День памяти католической блаженной Осанны Которской;
  • День памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских;
  • Празднование Виленской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы 27 апреля

На Руси в Лазареву субботу пекли блины и рыбные пироги, а также блюда из гороха — готовились к застолью на следующий день. Также накануне Вербного воскресенья собирали ветки вербы, чтобы освятить их в храме.

Приметы на 27 апреля

  • Нельзя обижать воронов и лис — будет несчастье;
  • Вороны сидят на земле — будет тепло, много летают — похолодает;
  • Заметить журавля — к большой удаче, двух — к свадьбе, стаю — к гостям;
  • Нельзя спорить и обманывать — навлечешь проблемы.

Кто родился 27 апреля

Леонид Рошаль

Известный российский педиатр и детский хирург в 2024 году отмечает 91 год. Леонида Рошаля называют «Детским доктором мира»: на протяжении карьеры он помогал детям, пострадавшим в крупных катастрофах — например, при землетрясении в Армении (1988) и теракте в Каспийске (2002). Также он был одним из переговорщиков, когда террористы захватили театр на Дубровке (2002) и смог вывести восемь детей-заложников. С 2015 года Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Стас Михайлов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Эстрадный певец Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года. В начале карьеры он выступал в ресторанах Сочи и работал на студии звукозаписи. С 1992 года Михайлов работал в московском Театре эстрады. Успех пришел к артисту в 2004 году, когда на «Радио Шансон» прозвучала его песня «Без тебя». С тех пор почти каждый год певец выпускает альбомы.

Сегодня Стас Михайлов — народный артист России, а также многократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Кто еще родился 27 апреля

  • Динара Сафина (38 лет) — российская теннисистка;
  • Нора Галь (1912-1991) — советская переводчица и литературовед;
  • Евгений Моргунов (1927-1999) — советский актер;
  • Патрик Мартин Стамп (40 лет) — фронтмен рок-группы Fall Out Boy;
  • Сэмюэл Морзе (1791-1872) — американский изобретатель и художник, создатель телеграфа со специальным кодом (азбукой Морзе).

Дарья Сидорова
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