Болельщики английского клуба развеяли прах человека над полем и испортили газон

Болельщики «Портсмута» развеяли прах человека над полем и испортили газон

Двое болельщиков английского футбольного клуба «Портсмут» развеяил прах человека над полем домашнего стадиона команды «Фраттон Парк». Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел после матча «Портсмута» против «Барнсли», в котором хозяева одержали победу со счетом 3:2 и гарантировали себе путевку в чемпионшип — второй по силе английский дивизион. После финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле, а двое из них развеяли над ним человеческие останки.

Действия болельщиков, имена которых не называются, испортили газон, так как в прахе содержатся кальций и фосфат кальция, которые наносят ущерб траве. Особенно пострадали центральный круг и одна из штрафных площадей.

Работникам стадиона пришлось в экстренном порядке менять газон, чтобы подготовить его к следующему домашнему матчу «Портсмута». В чемпионшипе клуб сыграет впервые с 2012 года. В Английской премьер-лиге (АПЛ) Портсмут в последний раз выступал в сезоне-2009/2010.