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11:10, 27 апреля 2024Экономика

На строительство тюрем в России уйдет еще триллион рублей

«Ведомости»: на строительство новых колоний в России уйдет еще триллион рублей

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Власти направят больше триллиона рублей допфинансирования на строительство новых колоний в России. О расходах на модернизацию отечественной пенитенциарной системы пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Изначально на целевую программу планировалось потратить 105 миллиардов рублей. Документ предполагает строительство гибридных колоний в 29 регионах. Данные исправительные учреждения будут совмещать изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Тюрьмы объединенного типа появятся также на новых территориях — в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В 14 субъектах страны земельные участки для строительства пока не подобраны. Несмотря на то что инвестпроекты в ЛДНР, Адыгее, Якутии, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском крае, Архангельской, Курганской, Костромской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях и на Алтае считались низкоэффективными, регионы были включены в программу.

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По словам управляющего партнера Key Consulting Group адвоката Вадима Егулемова, в проекте не говорится о создании нового вида учреждений. Согласно его положениям, тюрьмы могут относиться к категории объединенных лишь при соблюдении определенных условий. В то же время, как заявила изданию член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, многие колонии в России находятся в ветхом состоянии, а их возраст насчитывает более сотни лет. «Они, конечно, не то что современные, они в принципе еле стоят. И поэтому можно либо серьезно реконструировать действующие колонии либо строить новые», –- рассказала чиновница.

Ранее против строительства «суперколонии» на три тысячи человек выступили жители Калужской области. На жалобы сельчан местный омбудсмен ответил, что территория будет в любом случае застроена и, если не тюрьмой, то химпредприятием. «Я думаю, что лучше иметь тюрьму тихую, чем такой завод», — резюмировал он.

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      Виктория Клабукова
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