Bild: спецслужбы ФРГ следили за обвиненным в шпионаже членом АдГ с 2015 года

Спецслужбы ФРГ с 2015 года следили за обвиненным в шпионаже членом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Цзянем Го. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Bild на русском».

«В 2015 году немецкие спецслужбы поняли, что Цзян — двойной агент. За ним стали следить, но доказательств его работы на Пекин не было. Собрать достаточную для ареста информацию удалось лишь к 2024 году», — отмечается в материале издания.

Об арестованном дополнительно сообщается, что он прибыл жить в Германию в 2001 году, где в Дрездене изучал немецкий язык. С 2012 года Цзянь Го стал руководителем фирмы по продаже китайских светильников, а в 2018 году он стал помощников депутата Европейского парламента (ЕП) от АдГ Максимилиана Кра.

Ранее стало известно, что Цзянь Го хотел устроиться в Немецкую разведывательную службу (БНД) в 2007 году. Однако разведывательная служба не проявила к нему интереса и сочла его недостаточно благонадежным.