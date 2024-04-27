На Украине пожаловались на работу российских ВКС
Российские воздушно-космические силы активно бьют по ВСУ в зоне проведения спецоперации. На это указал украинский отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Российские самолеты дерзко бомбят наши позиции на переднем крае», — пожаловался он.
По словам Кривоноса, украинской армии остро не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы что-то противопоставить российским ВКС, сбрасывающим на ВСУ корректируемые авиабомбы.
Ранее Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли своих лучших и мотивированных бойцов во время сражения за Артемовск (украинское название города — Бахмут).
При этом он признал, что перебрасывание людей с одного направление на другое не решит проблем украинской армии.
В свою очередь, в Пентагоне рассказали, что наступательный потенциал Украины является сомнительным, поскольку запасы Вооруженных сил республики иссякли