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18:28, 27 апреля 2024Спорт

Назван размер призовых россиянам за победу на Играх БРИКС-2024

Победившие на Играх БРИКС-2024 россияне получат 358 тысяч рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о размере призовых представителям страны, которые станут победителями и призерами Игр БРИКС 2024 года в Казани. Фигурирующие в документе суммы назвало РИА Новости.

За золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358 400 рублей. Серебряные призеры получат 179 200 рублей, а бронзовые — 107 500.

Материальное поощрение также предусмотрено для тренеров и специалистов сборной России, которые обеспечат подготовку победителей и призеров. Им полагаются выплаты в размере 171 500, 84 500 и 51 200 тысячи рублей за золото, серебро и бронзу своих подопечных соответственно.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В соревнованиях примут участие пять тысяч спортсменов из более чем 60 стран. Всего будет разыграно 392 комплектов медалей в 29 видах спорта.

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      Алексей Гусев
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