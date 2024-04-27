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16:51, 27 апреля 2024Спорт

Плющенко перенес сложнейшую операцию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко перенес операцию на позвоночнике

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написал, что перенес сложнейшую операцию на позвоночнике.

Бывший спортсмен поблагодарил своего лечащего врача Дмитрия Дзукаева. «Невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам. Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже: катаюсь, вращаюсь и прыгаю!» — заявил Плющенко.

Плющенко является обладателем рекорда по количеству олимпийских наград в фигурном катании: в его активе четыре медали Игр. Помимо двух золотых он завоевал две серебряные медали. Кроме того, фигурист — трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Плющенко объявил о завершении карьеры в 2017 году. По его словам, на этот шаг его подтолкнули многочисленные травмы и операции. В данный момент он занимается тренерской деятельностью, а также гастролирует со своим ледовым шоу.

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      Анастасия Борисова
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