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19:00, 27 апреля 2024Силовые структуры

Получившему срок в Киргизии участнику СВО дадут временное убежище в России

Бойцу СВО, получившему в Киргизии срок, дадут временное убежище в России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцу специальной военной операции (СВО) из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу, которого на родине осудили за наемничество, дадут временное убежище в России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, необходимые для предоставления временного убежища документы у мужчины приняли 18 апреля. При наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.

Кубанычбек уулу вступил в Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) летом 2022 года, а в ноябре написал рапорт на увольнение и вернулся в Бишкек. Там мужчину задержали киргизские спецслужбы. Суд признал его виновным по статье о наемничестве и приговорил к десяти годам заключения. Однако в августе 2023 года приговор был отменен, дело отправили на новое рассмотрение.

Тогда же в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбеку уулу российского паспорта. В Бишкеке мужчину приговорили к семи годам условного срока.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подростка за ограбление участника СВО на три миллиона рублей.

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      Илона Палей
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