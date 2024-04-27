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13:04, 27 апреля 2024Россия

Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани

ГТРК «Кубань» показала видео падения дрона ВСУ в Краснодарском крае

В сети появились кадры вероятного падения одного из 66 дронов, атаковавших Краснодарский край в ночь на 27 апреля. Видео, оказавшееся в распоряжении ГТРК «Кубань», опубликовал «Регнум».

На кадрах виден мощный яркий взрыв, который, предположительно, произошел в результате падения украинского беспилотника в Славянске-на-Кубани.

Ранее появилось другое видео взрыва в атакованном десятками беспилотников регионе. На записи видна вспышка, за которой следует громкий взрыв.

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В ночь на 27 апреля Краснодарский край атаковали десятки беспилотников ВСУ. Одной из целей дронов стал нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, где в результате удара произошел пожар. Помимо этого, целями дронов, предположительно, стали нефтезавод в поселке Ильский и военный аэродром в районе станицы Кущевская.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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