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11:36, 27 апреля 2024Россия

Появилось новое видео взрыва на атакованной десятками беспилотников Кубани

Появилось новое видео взрыва в атакованном беспилотниками Краснодарском крае

В сети появилось новое видео взрыва в атакованном десятками беспилотниками Краснодарском крае. Его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна световая вспышка, через несколько секунд после которых следует мощный звук взрыва. В каком конкретно районе Кубани снято это видео — не уточняется.

Всего в ночь на субботу, 26 апреля, по данным Минобороны, над Кубанью сбили 66 беспилотников. Еще два дрона поразили в Крыму.

Беспилотники ВСУ пытались ударить по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Атака началась около трех часов утра и длилась полтора часа. Первые беспилотники — их было более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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