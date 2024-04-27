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09:26, 27 апреля 2024Экономика

Производителям стройматериалов запретили поднимать цены из-за паводков

ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков

Фото:| Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и соседних регионах. Согласно имеющимся данным ФАС, Минпромторга и Минстроя, для повышения цен на стройматериалы в настоящее время нет оснований.

Ведомство призвало производителей соблюдать принципы ответственного ценообразования в подтопленных регионах. Если служба получит информацию о росте цен на стройматериалы, это станет поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели оказались превышены. С самой сложной ситуацией столкнулась Оренбургская область. Там половодье началось после прорыва дамбы в Орске. Затем вода настигла часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.

Правительство России собирается выделить 490 миллионов рублей пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области.

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      Мария Черкасова
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