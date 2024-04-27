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16:29, 27 апреля 2024Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина постоянного чувства голода

Нутрициолог Симоненко: дефицит белка может способствовать набору веса

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Постоянное чувство голода может появиться из-за дефицита белка в организме, считает нутрициолог Ольга Симоненко. Неочевидную причину переедания она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Симоненко рассказала, что в белке содержатся аминокислоты, в том числе незаменимые, из них в организме синтезируются микроэлементы, участвующие во всех жизненных процессах. Нехватка белка, в свою очередь, влечет за собой тяжелые последствия для здоровья, предупредила нутрициолог.

При этом на ранних стадиях дефицит белка легко не заметить, отметила Симоненко. Она уточнила, что при недостаточном потреблении протеина начинается потеря мышечной массы, появляются усталость и апатия. Кроме того, по словам специалистки, человек может постоянно ощущать голод. «При недостаточном потреблении белка организм пытается восстановить свой белковый статус путем повышения аппетита, что может способствовать перееданию и набору веса», — объяснила нутрициолог.

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В заключение Симоненко добавила, что из-за нехватки белка снижается плотность костей, из-за чего увеличивается риск переломов, волосы становятся ломкими и тусклыми, начинают выпадать, кожа истончается и теряет упругость.

Ранее диетолог Майкл Мосли призвал отказаться от бананов при похудении. Также, по его мнению, провоцируют набор лишнего веса любые тропические фрукты.

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      Екатерина Улитина
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