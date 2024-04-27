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16:38, 27 апреля 2024Россия

В Подмосковье грудного ребенка доставили в отдел полиции

В Химках Московской области грудного ребенка доставили в отделение полиции

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковном городе Химки росгвардейцы доставили в отдел полиции грудного ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Как рассказали представители службы, двое полицейских патрулировали улицы города и услышали громкий детский плач — звуки доносились из двора жилого дома, где на лавке был найден младенец. Ребенок был на лавке не один, а с мужчиной, который, как описали его в Росгвардии, «вел себя отстраненно».

Оказалось, что ребенка забыла во дворе пьяная мать — она вышла гулять с сыном, но оставила его на лавке. Мужчина был ее другом, но никак не мог помочь младенцу, так как у него не было ни ключей от квартиры подруги, ни мобильного телефона. В итоге ребенку оказали помощь и доставили в полицию, где дождались, пока его заберет мать.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что под Санкт-Петербургом детсадовца забыли на улице во время прогулки группы по городу.

ЖЗЛ
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