Биржевые цены на бензин АИ-95 в апреле снизились на 16 процентов

В апреле 2024 года в России заметно подешевел бензин популярных марок. Об этом со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сообщает ТАСС.

Биржевые цены на АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России упали за месяц на 10,7 процента, до 47 083 рублей за тонну. В то же время бензин марки АИ-95 стал стоить на 16 процентов меньше — 53 264 рубля за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на шесть процентов, до 61 216 рублей за тонну.

Снизилась и стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 21,9 процента, до 14 489 рублей за тонну. При этом в регионах присутствия основных производителей СУГ, на Урале и в Сибири, цены на этот вид топлива снизились еще больше — на 36 процентов, до 9174 рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. В этом списке РФ заняла 17-е место, отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля. Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр.