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20:56, 27 апреля 2024Спорт

Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

Женский ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

Фото: Amir Lehri / Unsplash

Женский футбольный клуб ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе красно-синих единственный гол под занавес первого тайма забила Габриэль Абуди Онгене.

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» стало первым в истории российского женского футбола. У красно-синих команда появилась в 2016 году, а красно-белые вернулись в чемпионат России в нынешнем сезоне. До этого женская команда «Спартака» дважды создавалась и дважды расформировывалась. Последний раз клуб прекращал существование в 2007 году.

ЦСКА благодаря победе набрал 18 очков и стал единоличным лидером чемпионата. «Спартак» с 10 очками находится на пятой позиции.

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      Алексей Гусев
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