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15:07, 27 апреля 2024Культура

Звезда «Не родись красивой» заявила о желании родить еще одного ребенка

Звезда «Не родись красивой» Такшина призналась в желании родить третьего ребенка

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина заявила о желании родить еще одного ребенка. Беседу с ней публикует PROzvezd.

Артистка призналась, что была бы рада родить третьего ребенка и хотела бы, чтобы эта была дочь.

Она также рассказала о двух своих сыновьях, 16-летнем Иване и 14-летнем Федоре, которых родила от артиста Григория Антипенко, работавшего с ней в проекте «Не родись красивой». Такшина отметила, что дети хотят пойти по стопам родителей.

«У старшего сына есть такие мысли — стать артистом. Они с самого рождения видели меня в спектаклях, были пару раз на кинопремьерах. Им интересна театральная жизнь. Если посчитают, что это должно стать делом их жизни, я поддержу», — призналась актриса.

Такшина и Антипенко прожили вместе с 2006 по 2012 год, после чего решили расстаться, так и не узаконив свои отношения. Известно, что после разрыва актер оставил экс-возлюбленной и детям квартиру.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце прокомментировала победу в суде над бывшим супругом, артистом Павлом Прилучным, которого инстанция обязала выплачивать алименты на двоих общих детей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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