Еще два беспилотника уничтожили над российским регионом

Губернатор Богомаз: еще два беспилотника уничтожены над Брянской областью

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Севским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще два дрона в регионе. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — подчеркнул политик.

В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 апреля, Богомаз уже сообщал о семи сбитых беспилотниках.

19 апреля стало известно, что под Брянском после атаки БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы ПВО сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).