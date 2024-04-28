Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту Кишинева

Депутата из Гагаузии Дюльгера удерживали в аэропорту по прибытии из Турции

Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции. Об этом сообщает Telegram-канал портала Gagauznews.

Как утверждает депутат парламента Гагаузии, ему задавали вопросы о целях посещения Турции. «Депутат возвращался из частной поездки из Турции», — уточняется в публикации. Отмечается, что после затянувшегося досмотра Дюльгеру вернули документы и отпустили из зоны досмотра аэропорта.

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Она рассказала, что правоохранители задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации. До этого Гуцул публично призвала глав МВД Молдавии и Генинспектората полиции подать в отставку.