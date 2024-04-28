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23:16, 28 апреля 2024Бывший СССР

Генерала ВСУ насмешили слова о возможном захвате Крыма

Генерала ВСУ рассмешили слова украинской ведущей об отвоевании Крыма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stringer / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил о невозможности захвата Крыма. На эту тему он высказался в эфире YouTube-канала «Прямой».

Военный рассмеялся в ответ на слова ведущей программы, отметившей, что украинская армия летом сможет отвоевать полуостров или разрушить Керченский мост с помощью американского оружия. «Мы не сможем уничтожить логистику», — заявил он. Кривонос объяснил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, оборвать которую у ВСУ не получится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя разрушение Крымского моста. По его словам, ВСУ будут атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

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      Марина Совина
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