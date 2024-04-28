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10:59, 28 апреля 2024Экономика

Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 700 авто

Очередь к Крымскому мосту выросла до 698 авто
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 9:59 мск воскресенья, 28 апреля, в очереди со стороны Тамани находилось 605 транспортных средств, а в очереди со стороны Крчи — 93 транспортных средства. При этом время ожидания составляет около двух часов.

Отмечается, что в 9:00 машин со стороны Тамани было значительно меньше — 312, в то время как со стороны Керчи очередь увеличилась — ранее в ней стояли 112 автомобилей.

17 апреля сообщалось, что Крымский мост временно перекрыт для автомобильного движения. В этот день ограничения вводили дважды. Первый раз произошел в 05:48 мск, второй раз — в 16:29.

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      Александра Качан
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