Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 700 авто

Очередь к Крымскому мосту выросла до 698 авто

Очередь к Крымскому мосту выросла почти до 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 9:59 мск воскресенья, 28 апреля, в очереди со стороны Тамани находилось 605 транспортных средств, а в очереди со стороны Крчи — 93 транспортных средства. При этом время ожидания составляет около двух часов.

Отмечается, что в 9:00 машин со стороны Тамани было значительно меньше — 312, в то время как со стороны Керчи очередь увеличилась — ранее в ней стояли 112 автомобилей.

17 апреля сообщалось, что Крымский мост временно перекрыт для автомобильного движения. В этот день ограничения вводили дважды. Первый раз произошел в 05:48 мск, второй раз — в 16:29.