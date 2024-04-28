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22:09, 28 апреля 2024Бывший СССР

Польский генерал рассказал о дырах в зенитном зонтике Украины

Генерал Скшипчак: зенитный зонтик Украины становится все более дырявым

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Зенитный зонтик Украины становится все более дырявым, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Delfi.

По его мнению, украинской армии все сложнее бороться с российскими самолетами, ракетами и беспилотниками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексом (ЗРК) Patriot. Зеленский призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».

В марте Зеленский говорил, что 5-7 установок Patriot защитят украинскую промышленность. «Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — пояснил он.

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      Марина Совина
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