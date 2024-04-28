Польский генерал рассказал о дырах в зенитном зонтике Украины

Генерал Скшипчак: зенитный зонтик Украины становится все более дырявым

Зенитный зонтик Украины становится все более дырявым, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Delfi.

По его мнению, украинской армии все сложнее бороться с российскими самолетами, ракетами и беспилотниками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексом (ЗРК) Patriot. Зеленский призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».

В марте Зеленский говорил, что 5-7 установок Patriot защитят украинскую промышленность. «Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — пояснил он.