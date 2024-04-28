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22:12, 28 апреля 2024Спорт

ПСЖ третий раз подряд стал чемпионом Франции

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

Фото: Reuters

Парижский «Пари Сен-Жермен» третий раз подряд стал чемпионом Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В субботу, 27 апреля, подопечные Луиса Энрике на своем поле сыграли вничью с «Гавром» (3:3) в матче 31-го тура Лиги 1. Днем позднее «Монако» проиграл «Лиону» — 2:3.

Благодаря ничьей ПСЖ набрал 70 очков и досрочно, за три тура до конца, стал недосягаемым для соперников. Ближайший преследователь — «Монако» — отстает на 12 очков.

ПСЖ — самый титулованный клуб Франции. Клуб 12 раз становился чемпионом Франции.

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      Анастасия Борисова
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