Defense TV: РФ может разработать новое оружие благодаря трофейной технике НАТО

Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины. Об этом сообщает Defense TV.

По его данным, изучение захваченных РФ Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 поможет инженерам понять передовые западные технологии и принципы проектирования. А это уже позволит российским специалистам модифицировать и улучшать свое оружие. Например, броня, датчики и электронные системы этих бронемашин могут привести к разработке контрмер, повышающих живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз.

Все это, безусловно, усилит мощность Российской армии на поле боя, утверждает обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне должны увидеть поверженную технику противника, которая выставлена на Поклонной горе.

В Москве на Поклонной горе пройдет выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины, где, в частности, будут представлены трофеи западного производства. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

Отмечается, что около выставленной техники поставят информационные стенды, где будут данные о производителях вооружения, его характеристиках, а также о месте и обстоятельствах его захвата.