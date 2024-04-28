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04:58, 28 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаеве

В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Pixabay

В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «24-й канал».

«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», — сказано в сообщении. Каких-либо подробностей не приводится.

Факт взрывов подтвердил градоначальник Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошел взрыв. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Также сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По словам местных властей, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.

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      Марина Совина
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