Стало известно о взрывах в Николаеве

В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы

В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «24-й канал».

«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», — сказано в сообщении. Каких-либо подробностей не приводится.

Факт взрывов подтвердил градоначальник Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошел взрыв. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Также сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По словам местных властей, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.