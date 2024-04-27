В Херсоне произошел взрыв

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошел взрыв

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошел взрыв. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее стало известно о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По словам местных властей, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксируются перебои с водоснабжением.