В Германии ударили автора более четырех тысяч доносов

Focus: в Германии напали на 18-летнего «мастера доносов» Никласа Маттеи

В Германии ударили 18-летнего Никласа Маттеи, автора более четырех тысяч жалоб на земляков, прославившегося на всю страну как «мастер доносов». Об этом сообщает издание Focus.

«На молодого человека напали в Саксонии, против предполагаемого правонарушителя немедленно были выдвинули обвинения. Это произошло во время прямой трансляции [на канале Маттеи] в субботу вечером в городе Баутцен в Саксонии. Внезапно кто-то ударил "мастера доносов" кулаком в лицо», — утверждается в материале.

По данным издания, в результате удара у Маттеи началось кровотечение из носа и молодой человек тут же обратился в полицию. Против нападавшего ведется расследование.

Маттеи стал известен в марте благодаря написанию, по его словам, 4227 жалоб на жителей ФРГ. В поисках нарушителей правил парковки «мастер доносов» ездит на велосипеде в ярком светоотражающем костюме, фиксируя правонарушения на телефон и докладывая в полицию.

В ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад ведет борьбу с инакомыслием с помощью доносов на граждан, связанных с Россией.

