Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 28 апреля 2024Экономика

Россиянам рассказали о ценах на хлеб

Мосстат: цены на хлеб в Москве выросли на 1,2 %

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Хлеб и хлебобулочные изделия в Москве с начала года практически не подорожали. О росте цен на эту категорию товаров рассказало управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в столице составляет 100,01 процента. «Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01 процента. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27 процента», — отметили в Мосстате.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что отпускные цены на хлеб выросли за год ниже уровней инфляции. Кроме того, пшеница и рожь, которые используются для его производства, с декабря 2023 года дешевеют.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о нарастающей панике на Украине

      США допустили разработку нового оружия Россией благодаря трофейной технике НАТО

      Премьер Великобритании объяснил рост военных расходов страны

      Петербурженки выиграли самый северный международный турнир по керлингу

      Конор Макгрегор стал совладельцем бойцовского чемпионата

      Кабмин установил квоты на вывоз из России одного товара

      Мигрант с обрезком трубы разбил стекла машины бывшей начальницы и попал на видео

      Появились подробности задержания участников группы «Коррозии металла»

      Россиянам рассказали о ценах на хлеб

      В Кремле рассказали о попытках Запада взять Россию «на слабо»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше