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14:39, 28 апреля 2024Культура

Звезда «Великолепного века» снова прилетел в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву на съемки

Кадр: сериал «Великолепный век»

Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит снова прилетел в Россию. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным издания, он прилетел в Москву на съемки. Однако детали и название проекта не разрываются.

Озчивит уже прилетал в Россию 20 февраля. В Москве он провел концерт и встречу с поклонниками. Во время встречи турецкий актер спел русскую народную песню «Калинка».

Кроме того, актер много раз приезжал в Россию, когда работал моделью. По его словам, за последние десять лет в стране произошли колоссальные изменения. «Но любовь и энергетика русских людей остались прежними. Мне кажется, самое главное — то, что они чувствуют. Мне кажется, я всегда буду с Россией», — заявил он.

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      Екатерина Кашурникова
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