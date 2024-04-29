Изъятые у олигархов в Казахстане 90 миллионов долларов вернули государству

Правительство Казахстана: изъятые у олигархов $90 млн вернули государству

Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана вернул в доход государства 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Более 38 миллиардов тенге из незаконно приобретенных активов составляют денежные средства. Оставшееся — бизнес-центр, расположенный в столице республики. Возвращенные средства собираются направить на социальные цели, например, на устранение последствий паводков.

Также комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов одобрила подписание инвестиционных соглашений на сумму семь миллиардов тенге, в рамках которых лица, попавшие под действие закона о возврате активов, построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.