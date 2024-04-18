Бывшая начальница полиции лишилась Porsche и квартир в российском городе

В Петербурге суд конфисковал две квартиры и Porsche у экс-сотрудницы МВД РФ

Приморский суд Сант-Петербурга изъял в доход государства автомобиль марки Porsche Cayenne и две квартиры у бывшего заместителя начальника управления МВД по Калининскому району — начальницы полиции Ксении Кокониной, уволенной со службы в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Решение о конфискации имущества принято по иску прокуратуры. Коконина лишилась должности по приказу МВД от 25 ноября 2022 года за то, что предоставила недостоверные сведения о своих доходах в период с 2019 по 2021 год.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у начальницы в собственности есть машина Porsche стоимостью почти 8,5 миллиона рублей и две квартиры, оцененные в 23 миллиона рублей. При этом ее официальный доход с 2016 по 2021 год составил шесть миллионов рублей, а расходы — 32 миллиона рублей.

Коконина объяснила, что Porsche купила за счет сдачи в Trade-in предыдущей машины той же марки, а шесть миллионов рублей нашла в квартире после того, как не стало ее мужа, сообщает ТАСС. По ее словам, эти деньги ему дал безвозмездно старый друг. Обе квартиры, по ее утверждению, были приобретены по ипотеке и на сбережения матери. Однако суд не поверил ее доводам.

17 апреля сообщалось, что экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки. Он и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи 5 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.