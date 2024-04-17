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01:48, 17 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки

«Ъ»: экс-сотрудник МВД Сатюков обвинен в получении рекордной взятки в 5 млрд руб

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, экс-полицейский и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи 5 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.

Подозреваемые покинули Россию. Они заочно арестованы и объявлены в розыск. По одной из версий следствия, мужчины могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа».

До этого рекорд по сумме взяток принадлежал экс-полковнику Дмитрию Захарченко. Он был осужден на 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей. Также у него конфисковали активы на 9 миллиардов рублей. Таким образом, предыдущий рекорд по сумме взяток побит более чем в три раза.

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      Марина Совина
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