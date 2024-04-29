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09:49, 29 апреля 2024Спорт

Команда Панарина выбила клуб Овечкина из плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» Панарина выбил «Вашингтон» Овечкина из плей-офф НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 29 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин. Его соотечественник из «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Рейнджерс» одержал четвертую победу в серии и выбил «Вашингтон» из розыгрыша Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка в последний раз завоевывала трофей в 1994 году.

Овечкин в четырех матчах плей-офф не набрал очков. В активе Панарина две шайбы и одна результативная передача.

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      Алексей Гусев
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