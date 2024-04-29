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15:09, 29 апреля 2024Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит»

«Краснодар» вдесятером сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 29 апреля, и завершилась со счетом 0:0. На 64-й минуте гости остались вдесятером. За два предупреждения был удален защитник Сергей Волков.

«Краснодар» набрал 50 очков и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит», петербургский клуб опережает соперника по дополнительным показателям. «Крылья Советов» с 40 очками находятся на шестой позиции.

«Краснодар» в следующем туре 4 мая дома примет «Ахмат». «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с «Оренбургом».

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      Алексей Гусев
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