Легионер «Локомотива» сравнил жизнь в Москве и Париже

Легионер «Локомотива» Ньямси сказал, что жизнь в Москве дешевле, чем в Париже

Легионер московского «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам футболиста, улицы в российской столице чище, чем во французской. «Каждый день мне все больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны — живу полноценной жизнью», — заявил он.

Француз также сравнил стоимость жизни в Москве и Париже. «В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле», — заявил игрок.

Ньямси перешел в «Локомотив» минувшей зимой, подписав с железнодорожниками контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.